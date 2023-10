APA ots news: IOSCO World Investor Week: - ANHANG

Die aktuelle Ausgabe der FMA-Verbraucherinforeihe "Reden wir über Geld!" erklärt die "7 Gebote der Geldanlage". Wien (APA-ots) - Anlässlich der vom Weltverband der Wertpapieraufsichtsbehörden IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ausgerufenen und gerade weltweit laufenden "World Investor Week" erklärt die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA in ihrer Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld!" die "7 Gebote der Geldanlage". Die World Investor Week legt heuer den Fokus auf drei aktuell sehr relevante Themen: Krisensicherheit bei der Geldanlage, Krypto Assets und nachhaltige Finanzen. "Die Welt der Geldanlage kann komplex und herausfordernd sein, aber sie ist auch ein Schlüssel zur Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft. Die aktuelle Ausgabe unserer Verbraucherinformationsreihe `Reden wir über Geld!´ erläutert allen an Geldanlage Interessierten in sieben einfachen Geboten, was zu beachten ist, um eine seinen Bedürfnissen angemessene finanzielle Anlageentscheidungen treffen zu können," so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: "Dieser mit zwei Seiten knappe Leitfaden kommt ohne Fachchinesisch aus, erklärt in klarer und einfacher Sprache und gibt darüber hinaus wertvolle Tipps, wo und wie Interessierte zu weiteren nützlichen Informationen kommen können." Hier die 7 Gebote der Geldanlage: 1. Legen Sie klare Ziele fest! 2. Werden Sie sich Ihrer Risikobereitschaft bewusst! 3. Achten Sie auf Risikostreuung: Verteilen Sie Ihr Geld auf verschiedene Vermögenswerte und Anlageklassen! 4. Vergleichen Sie die Kosten! 5. Wählen Sie Ihre Geschäftspartner sorgfältig aus! 6. Holen Sie sich professionelle Beratung! 7. Verbessern Sie Ihr Finanzwissen! Weitere Informationen zur IOSCO World Investor Week finden Sie auf deren Website unter dem Link [https://www.worldinvestorweek.org] (https://www.worldinvestorweek.org/) sowie unter @worldinvestorweek auf Facebook, @ioscowiw auf Twitter und @ioscowiw auf Instagram. Die Ausgabe von "Reden wir über Geld!" zu den "7 Geboten der Geldanlage" finden Sie auf der Website der FMA unter dem Link: [https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/7-gebote-der-geldanlage/] (https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/7-gebote-der-geldanlage/) Rückfragehinweis: Finanzmarktaufsicht Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher) +43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516 Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0116 2023-10-04/11:33