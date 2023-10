Chemie-Nobelpreis geht an drei Nano-Forscher

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm/Frankfurt (Reuters) - Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die in den USA arbeitenden Forscher Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexej Ekimow.

Sie werden für ihre Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten ausgezeichnet, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Dabei handelt es sich um Nanopartikel, die so klein sind, dass ihre Größe ihre Eigenschaften bestimmt. Sie werden in LED-Leuchten und TV-Bildschirmen verwendet und lassen sich unter anderem als Orientierungshilfe für Chirurgen bei der Entfernung von Krebsgewebe verwenden.

Bawendi ist Professor am Massachusetts Institute of Technology, Brus ist emeritierter Professor an der Columbia University und Ekimow forscht für das Unternehmen Nanocrystals Technology.

Schon mehrere Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe waren die Namen der mutmaßlichen Chemie-Nobelpreisträger in diesem Jahr durchgesickert. Die schwedische Tageszeitung "Aftonbladet" veröffentlichte eine versehentlich in Umlauf gebrachte E-Mail der Akademie, in der die drei Forscher als diesjährige Preisträger genannt wurden.

Der Nobelpreis für Chemie ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 951.000 Euro) dotiert. Im vergangenen Jahr wurden die Amerikaner Carolyn Bertozzi und Barry Sharpless sowie der Däne Morten Meldal für ihre Erkenntnisse im Bereich der Molekülforschung ausgezeichnet. In den kommenden Tagen werden weitere Nobelpreise für besondere Leistungen in anderen Bereichen vergeben, darunter Literatur am Donnerstag und Frieden am Freitag.

Als bekannteste Trägerin des Chemie-Nobelpreises gilt Marie Curie, die ihn 1911 für die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium erhielt.

