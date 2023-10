Dax behauptet Marke von 15.000 Punkten

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach seinem Kursrutsch am Vortag etwas gefangen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Mittwoch kaum verändert. Nach wie vor ist aber unsicher, wie die Notenbanken bei der Bekämpfung der Inflation weiter vorgehen. Bei einem zu restriktiven Vorgehen laufen sie Gefahr, die Konjunktur abzuwürgen und damit die Börsen stark zu belasten.

Der Dax war im frühen Handel erstmals seit März wieder unter die Marke von 15 000 Punkten gefallen, bevor er sich erholte und schließlich um 0,10 Prozent auf 15.099,92 Punkte zulegte.

Die jüngsten Turbulenzen sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Leitindex in diesem Jahr noch auf ein Plus von 8,5 Prozent kommt. Der MDax steht schlechter da, denn mit dem Fall unter die Marke von 25.000 Punkten hatte er seine Jahresgewinne am Mittwoch zeitweise aufgezehrt. Der Index mittelgroßer Werte schloss 0,06 Prozent tiefer bei 25.281,13 Zählern.