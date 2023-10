DAX® - Gute Chancen für eine Jahresendrally?

In der Vergangenheit war es oft so, dass ein Rückschlag im September die Basis für den klassischen Jahresendspurt gelegt hatte (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 11. September). Gilt dieser Zusammenhang auch 2023? Sprich bei einem positiven 2. und einem schwachen 3. Quartal? Die Analyse der DAX®-Historie seit 1988 fördert ein spannendes Detail zu Tage: Genau diese Konstellation verbessert die Erfolgsaussichten der deutschen Standardwerte sogar, denn der durchschnittliche Kurszuwachs im 4. Quartal in den elf Jahren mit genau dieser Konstellation steigt auf 9,91 %. Und auch auf die andere Seite der Medaille – sprich die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen – wirkt sich die aktuelle Ausganglage positiv aus. Während die Trefferquote für ein gutes Schlussquartal generell bei sehr hohen 85 % liegt, steigt diese bei einem starken Q2 und einem schwachen 3. Quartal in den letzten Monaten des Jahres nochmals auf fast 91 % an. Aufgrund der jüngsten Marktturbulenzen ist jeder vermeintliche Rettungsanker und jedes gute Omen für den DAX® bei Anlegerinnen und Anlegern sicher herzlich willkommen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

