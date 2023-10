DAX® - Saisonal herausforderndes Q3 überstanden

Der September hat seinem Ruf als schwächster Börsenmonat der Historie wieder einmal alle Ehre gemacht. Auch übergeordnet – mit Blick auf das gesamte 3. Quartal – kamen die saisonalen Herausforderungen 2023 voll zur Geltung. Die gute Nachricht ist in diesem Zusammenhang, dass die zyklische Dürreperiode inzwischen hinter uns liegt. So legt historisch betrachtet der Septemberrückschlag oftmals den Grundstein für eine klassische Jahresendrally. Rein statistisch bilden die letzten drei Monate des Jahres ohnehin das beste Quartal. Auf Basis der Daten seit 1988 legen die deutschen Standardwerte im Durchschnitt zum Jahresende um knapp 7 % zu (siehe Chart). Kein anderes Quartal schafft annähernd eine vergleichbare Größenordnung, welche regelmäßig und lehrbuchhaft als Performance für das Gesamtjahr unterstellt wird. Abseits dieser grundsätzlichen Q4-Betrachtung ging den jüngsten Marktturbulenzen in diesem Jahr mit einem Kursplus von 3,4 % noch ein gutes 2. Quartal voraus. Welche Implikationen hat diese Konstellation auf die Erfolgsaussichten in den letzten drei Monaten? Belastet das schwache 3. Quartal auch die Perspektive bis zum Jahresultimo oder findet der DAX® im 4. Quartal in die Erfolgsspur zurück? (Fortsetzung siehe HSBC-Zertifikate Website ).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

