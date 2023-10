EQS-News: Die Immobilienentwickler NORD PROJECT und GBI haben in Hamburg-Harburg 174 Studierenden- und Auszubildenden-Apartments sowie eine Kita fertiggestellt und an den Eigentümer sowie Betreiber übergeben

Emittent / Herausgeber: NORD PROJECT Immobilien / Schlagwort(e): Immobilien/Kooperation

Hamburg, 04. Oktober 2023 – In Hamburg haben die beiden Projektentwickler NORD PROJECT und GBI im Harburger Binnenhafen den Bau von 174 Apartments für Studierende und Auszubildende sowie einer Kindertagesstätte mit 55 Plätzen abgeschlossen. Die Übergabe an den Eigentümer HanseMerkur Grundvermögen AG sowie die Kinderstadt Kita ist erfolgt. Der Betreiber FDS startet mit den Apartments für Studierende und Azubis sein erstes Haus der neuen Marke Felixx Student Homes in Hamburg. Der Einzug der jungen Leute in der Theodor-Yorck-Straße 29 erfolgt seit dem 01. Oktober 2023.

„Angesichts des großen Bedarfs sowohl an günstigem studentischen Wohnraum als auch an Kita-Plätzen haben sich unsere Projekt-Teams sehr bemüht, diesen Termin Anfang Oktober und damit den geplanten Zeitrahmen einzuhalten. Das ist ein großer Erfolg, der nicht genug betont werden kann“, zeigt sich Gerrit M. Ernst, Geschäftsführer NORD PROJECT, erfreut: „Gerade für Studierende ist das extrem wichtig, angesichts des knappen Angebots an bezahlbaren Apartments in der Hansestadt zum kurz bevorstehenden Start des Wintersemesters. Die Herausforderungen während der Bauphase mit Corona, Störungen bei den Lieferketten und deutlich verteuerter Energie waren vielfältig. Umso erfreulicher ist der rechtzeitige Abschluss.“ Zu diesem hat auch die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmers KÖGEL Bau sowie den Handwerksbetrieben beigetragen.

Die Einzel-Apartments für die Studierenden und Auszubildenden in der neuen Immobilie sind ca. 18 bis rund 28 Quadratmeter groß und voll möbliert, mit je einem Fahrradstellplatz versehen. Hinzu kommen eine Dachterrasse für Treffen und Events, ein Gemeinschaftsraum sowie ein Lernraum. „Nicht nur die Ausstattung des Hauses ist ein besonders Plus der Projektentwicklung, sondern auch die Lage“, betont Gerrit M. Ernst: Wenige Meter vom Wasser entfernt und dennoch günstig gelegen zu Zielen des studentischen Lebens und dem TUHH Hauptgebäude.

Für den Bezirk Hamburg ist die Immobilie ein wichtiges Infrastruktur-Projekt. Zum einen wird der Hochschulstandort gestärkt. Unternehmen haben ein zusätzliches Argument bei Gesprächen mit potentiellen Auszubildenden. Und die Nutzung der Immobilie als Kindertagesstätte ist ein gefragter Ausbau der sozialen Infrastruktur, ein wichtiger Bestandteil eines attraktiven Wohnumfelds. Die Nachfrage für die 55 Plätze im neuen Kindertagesstätten-Standort übersteigt schon zum Start die Nachfrage. Wegen des besonderen sozialen Konzeptes wird das Haus jetzt vom Immobilienspezialfonds HMG Grundwerte Wohnen SOZIAL der HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) übernommen.

Für Frank Lorenz, Geschäftsführer der Lorenz Gruppe als einem Kooperationspartner bei diesem Projekt, ist die Entwicklung eines lebendigen Mix im Viertel hervorragend gelungen: „Das war unser Ziel, als wir vor fast 15 Jahren mit der Entwicklung der Flächen östlich des Schellerdamms begannen. Die Fertigstellung dieser Immobilie ist ein entscheidender Beitrag.“

Mit dem Haus in Hamburg-Harburg haben GBI und NORD PROJECT in der Hansestadt das fünfte Haus realisiert. „Wir schaffen in diesem Bereich kontinuierlich Projekte und sind in Hamburg der zweitgrößte Akteur nach dem Studierendenwerk“, so NORD PROJECT-Geschäftsführer Ernst. Bereits im Betrieb sind neben den 174 Apartments in Harburg zwei Angebote im Münzviertel mit 174 bzw. 160 Plätzen, eines am S-Bahnhof Berliner Tor (209 Plätze) und in Eimsbüttel/Schulterblatt (52 Einheiten). Im Bau sind weitere ca. 200 geförderte Apartments in Winterhude im Pergolenviertel.

______________



Über die NORD PROJECT:

Die NORD PROJECT Immobilien wurde im Jahr 2000 in Hamburg als Immobilienunternehmen für operative Immobiliengeschäfte, Projektentwicklungen und Beteiligungen gegründet. Das Unternehmen bildet den gesamten

Immobilienzyklus vom Grundstücksankauf über die Planungs- und Bauphase bis zur Fertigstellung ab. Hauptgeschäftsfelder sind die Entwicklung von Hotels, Studenten- und Serviced Apartments, Wohnen und Einzelhandel.

https://www.np-immobilien.de/



Über die GBI Group:

Die GBI ist ein Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Hotels, Serviced Apartments, Studentenwohnungen und Konzepte für betreutes Wohnen unter der Marke SMARTments konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die GBI Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von über 2,5 Milliarden Euro verkauft. Darüber hinaus betreibt GBI unter der Marke SMARTments Serviced- und Studenten- Apartments auch selbst. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement und Fördermittelberatung gebündelt. Gesellschafter der GBI ist der private Immobilienfondsmanager Henderson Park aus Großbritannien. http://www.gbi.ag



Über die Lorenz Gruppe:

Die Lorenz Gruppe ist seit 1996 im norddeutschen Markt tätig. Die Projekte reichen von Bürogebäuden, Logistikhallen und Parkhäusern bis zu Gewerbegebietsentwicklungen und Geschosswohnungsbau. Dabei findet neben der klassischen Projektentwicklung auch die architektonische Gestaltung und Baurechtschaffung unter dem Dach der Lorenz Gruppe statt. Die Geschäftsführung verantworten Frank Lorenz und Sascha Franke.

http://www.lorenz.hamburg



Für weitere Informationen und Bildmaterial:

Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation,

Tel.: +49 221 – 29219282, Fax: +49 221 – 29219283, Mobil: +49 171 – 93 35 134,

Email: mail@ludwig-km.de