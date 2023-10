EUR/USD: Zinssorgen nehmen wieder an Fahrt auf – US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Spätestens seit heute dürften Anleger der Veröffentlichung neuer US-Arbeitsmarktdaten (Freitag, 14:30 Uhr) entgegenfiebern. Bereits am Dienstag hatte der JOLTS-Bericht in den USA einen unerwartet starken Anstieg signalisiert. In diesem Zusammenhang könnten die ohnehin schwelenden Zinssorgen in den Vereinigten Staaten zusätzlich befeuert werden.

Das Währungspaar EUR/USD notiert mit einem Stand von 1,0506 Dollar rund 0,40 Prozent in der Pluszone.

JOLTS stärker als gedacht – Zinsfantasien schnellen hoch

Der JOLTS-Bericht (Job Openings und Labor Turnover Summary) hat Börsianer am Dienstag dies- und jenseits des Atlantiks verprellt. Die offenen Stellen zeigten einen unerwarteten Anstieg auf 9,6 Millionen. Erwartet wurden ca. 8,8 Millionen und damit so viel wie im Vormonat. Die Robustheit des Jobmarkts nährt in diesem Kontext die Zinsfantasien der Anleger. Gut möglich, dass die US-Notenbank weitere Argumente erhalten hat, um das Zinsniveau in diesem Jahr noch mal nach oben zu korrigieren und ohnehin länger auf hohem Niveau zu halten als gedacht.