Jury-Auswahl im Betrugsverfahren gegen FTX-Gründer Bankman-Fried

Bangalore/New York (Reuters) - Im Betrugsprozess nach der Pleite der Kryptobörse FTX sind am Dienstag die Geschworenen ausgewählt worden.

Von den 50 Kandidaten für die Jury im US-Bundesgericht in Manhattan entband Richter Lewis Kaplan zunächst 22 aus privaten oder beruflichen Gründen von ihren Pflichten. Gesucht wurden zwölf Geschworene und sechs Ersatzleute in dem Verfahren gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. Der 31-jährige ehemalige Milliardär war bei der Auswahl anwesend. Kaplan zufolge sollte die Auswahl der Geschworenen im Laufe des Tages abgeschlossen werden. Dann könnte am Mittwoch das Verfahren mit den Eröffnungsplädoyers fortgesetzt werden.

Bankman-Fried hatte nach dem Uni-Abschluss als Kryptowährungshändler beim Brokerhaus Jane Street angeheuert und mit Wetten auf Bitcoin-Preisunterschiede an Börsen in den USA und Asien ein Vermögen gemacht. 2017 machte er sich mit dem Brokerhaus Alameda selbstständig, 2019 gründete er die Kryptobörse FTX. Deren Kollaps Ende 2022 erschütterte die Kryptowährungsbranche. Bankman-Fried bekannte sich in einer ersten Anhörung zu den Vorwürfen des Betrugs "nicht schuldig". Seine Firma fordert zudem von ihm und weiteren früheren FTX-Managern insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar angeblich veruntreuter Mittel zurück.

