Portugals Notenbankchef hält EZB-Zinserhöhungskurs für abgeschlossen

Die EZB hat aus Sicht von Portugals Notenbankchef Mario Centeno das Ende ihres Zinserhöhungsszyklus erreicht.

Die Inflation im Euro-Raum gehe inzwischen schneller zurück als sie gestiegen sei, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch zu Journalisten in Lissabon. "Wir können davon ausgehen, dass der Zinserhöhungszyklus mittlerweile und unter den gegenwärtigen Bedingungen abgeschlossen ist." Die EZB hat seit Sommer 2022 die Zinsen zehn Mal in Folge angehoben - zuletzt Mitte September um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, liegt mittlerweile bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.

Der EZB-Beschluss vom September habe die notwendige Vorhersehbarkeit der Geldpolitik gebracht, sagte Centeno. Denn es sei ausdrücklich erwähnt worden, dass das gegenwärtige Zinsniveau damit vereinbar sei, dass die Inflation mittelfristig wieder in Richtung des Notenbank-Ziels von zwei Prozent zurückkehre. Am Finanzmarkt wird inzwischen davon ausgegangen, dass die EZB in diesem Jahr an den Schlüsselsätzen nicht mehr rütteln wird. Für 2024 rechnen Investoren bereits mit einer ersten Zinssenkung zur Jahresmitte. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 26. Oktober.