Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Ukraine-Hilfen/EU-Außenminister in Kiew

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Ukraine-Hilfen/EU-Außenminister in Kiew:

"Putin spielt nun auf Zeit. Der Despot in Moskau ist skrupellos genug, noch Hunderttausende weitere Soldaten und Zivilisten sterben zu lassen, wenn ihn das seinem Ziel, die Ukraine doch noch zu unterwerfen, näher bringt. Je mehr Regierungen wackeln und die Hilfen infrage stellen oder zurückfahren, desto eher wird er sich in seinem kaltblütigen Kalkül bestätigt sehen. Umso wichtiger war das starke Signal, das die Außenminister der EU-Staaten setzten, als sie sich in Kiew - und damit erstmals überhaupt außerhalb der Europäischen Union

- getroffen haben. Nur: Mit Symbolik allein wird es nicht getan sein.

Der Kremlchef rechnet damit, dass der Westen kriegsmüde wird. Doch er darf nicht an sein Ziel kommen und Grenzen in Europa mit Waffengewalt verschieben."/yyzz/DP/men