Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Playmobil

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Playmobil:

"Es wäre eine Frage des Anstands gewesen, allen die Abbaupläne von Angesicht zu Angesicht mitzuteilen. Dass die Unternehmensleitung dies unterlassen hat, zeigt wie unter einem Brennglas, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon lange beklagen: mangelnde Wertschätzung und ein Gefühl der Entbehrlichkeit. Und: Es zeigt unternehmerische Kurzsichtigkeit. Denn an Playmobil scheinen in den vergangenen Jahren nicht nur manche Trends der Spielwarenbranche vorbeigegangen zu sein, sondern auch ein ganz anderer Trend - der auf dem Arbeitsmarkt. Junge, kluge Köpfe, die die Horst Brandstätter Group bei ihrer Transformation dringend gebrauchen könnte, sind rar und deshalb in der Lage, hohe Ansprüche an ihren Arbeitgeber zu stellen. Der Name Playmobil mag für sie noch attraktiv sein. Eine Unternehmenskultur, in der von Gängelungen und Demütigungen die Rede ist, ist es nicht."