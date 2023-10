USA: Stimmung unter Dienstleistern trübt sich ein

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im September eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 53,6 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 53,5 Punkte gerechnet.

Das Wachstum im Dienstleistungssektor habe sich etwas verlangsamt, sagte Anthony Nieves vom ISM. Er nannte die Entwicklung der Auftragseingänge und der Beschäftigung als Gründe. Die Mehrheit der Befragten beurteile die Geschäftsbedingungen aber weiter positiv. Der Stimmungsindikator liegt mit mehr als 50 Punkten über Wachstumsschwelle./bgf/jsl/he