Währungshüter sehen EZB bei Inflationsbekämpfung weit fortgeschritten

Limassol/Lissabon (Reuters) - Die EZB ist aus Sicht führender Währungshüter bei der Bekämpfung der Inflation bereits weit vorangekommen.

Dabei hat nach Ansicht von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos ein großer Teil der bisherigen Zinsschritte die Wirtschaft noch gar nicht erreicht. "Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Übertragung von Finanzierungsbedingungen auf die Realwirtschaft noch in der Pipeline ist, wobei es zu längeren Verzögerungen kommt", sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch auf einer Konferenz in Limassol auf Zypern. Laut Zyperns Notenbankchef Constantinos Herodotou spiegelt sich der Erfolg der EZB-Schritte in den Inflationsdaten wider. Für Portugals Notenbankchef Mario Centeno ist der Straffungskurs nun abgeschlossen.

De Guindos zufolge muss die Europäische Zentralbank (EZB) weiter datenabhängig vorgehen bei der Bestimmung des richtigen Niveaus und der Dauer der geldpolitischen Straffung. Die Notenbank hat seit Sommer 2022 im Kampf gegen die Inflation die Zinsen bereits zehn Mal in Serie angehoben, zuletzt Mitte September um einen viertel Prozentpunkt. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit inzwischen bei 4,00 Prozent - das höchste Niveau seit 1999. An den Börsen wird davon ausgegangen, dass die EZB aufgrund der aktuellen Konjunkturschwäche im Euro-Raum für den Rest des Jahres die Füße still halten wird. Bis Juli 2024 wird am Finanzmarkt sogar mit einer ersten Zinssenkung gerechnet.

Aus Sicht von de Guindos wird die aktuelle wirtschaftliche Schwächephase in der 20-Länder-Gemeinschaft vorerst anhalten. "Die Wirtschaftstätigkeit stagnierte in der ersten Jahreshälfte weitgehend und dürfte auch in den kommenden Monaten gedämpft bleiben", sagte er. Die EZB erwartet für das Gesamtjahr 2023 lediglich ein schmales Wachstum von 0,7 Prozent im Euro-Raum. Für 2014 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent prognostiziert. 2025 soll das Wachstum dann bei 1,5 Prozent liegen. De Guindos verwies auf Schätzungen, wonach der dämpfende Effekt des Straffungskurs für das Bruttoinlandsprodukt und die Inflation für den Zeitraum 2023 bis 2025 bei im Schnitt zwei Prozentpunkten liegt. Die stärksten Auswirkungen würden auf das BIP-Wachstum in diesem Jahr und auf die Inflation 2024 und 2025 erwartet. Im September lag die Teuerung noch bei 4,3 Prozent nach 5,2 Prozent im August - von der EZB angestrebt werden mittelfristig zwei Prozent.

Nach Ansicht von Zyperns Notenbankchef Herodotou wirken die Schritte der EZB. Die jüngsten Daten zur Inflation bestätigten, dass die Geldpolitik effektiv sei und sich auf die Inflation auswirke, sagte das EZB-Ratsmitglied auf der Konferenz in Limassol. "Die EZB hat es geschafft, die Inflationserwartungen zu verankern, da die meisten Messgrößen für die längerfristigen Inflationserwartungen derzeit bei etwa zwei Prozent liegen, was dem Inflationsziel entspricht", merkte er an. Sein EZB- Ratskollege, Portugals Notenbankchef Centeno, hält die EZB nun am Ende ihres Zinserhöhungskurses angekommen. "Wir können davon ausgehen, dass der Zinserhöhungszyklus mittlerweile und unter den gegenwärtigen Bedingungen abgeschlossen ist," sagte er zu Journalisten in Lissabon. Der EZB-Beschluss vom September habe die notwendige Vorhersehbarkeit der Geldpolitik gebracht.

