APA ots news: fwp berät Land Niederösterreich bei der Emission einer...

Wien, Oktober 2023. Das Team rund um fwp Partner Florian Kranebitter hat das Land Niederösterreich rechtlich erfolgreich bei der Emission einer Schuldverschreibung begleitet. Die festverzinsliche Schuldverschreibung mit einem Volumen von EUR 500 Millionen hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Das Land Niederösterreich vertraute bei der Emission einer EUR 500 Millionen Benchmark Schuldverschreibung erneut auf die rechtliche Expertise von Fellner Wratzfeld & Partner (fwp). Die Inhaberschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000,-- haben eine Laufzeit von 10 Jahren und wurden bei professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien mit einem Kupon von 3,625 % per annum platziert. Als Joint Lead Manager zeichnen die Erste Group Bank AG, die HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft, die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, die Raiffeisen Bank International AG und die UniCredit Bank AG verantwortlich. Die rechtliche Beratung der Joint Lead Manager erfolgte durch Wolf Theiss. "Wir gratulieren dem Land Niederösterreich zu der erfolgreichen Kapitalmarkttransaktion und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen sowie für die gute Zusammenarbeit" so fwp Partner Florian Kranebitter, welcher die Transaktion federführend mit seinem Team betreute. Zwtl.: Über fwp Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH (fwp) zählt zu den führenden österreichischen Sozietäten im Bereich Wirtschaftsrecht auf nationaler und internationaler Ebene. fwp beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiter:innen, davon rund 70 Jurist:innen. In der Beratung setzt fwp auf einen dualen Zugang: juristische Expertise und fundiertes wirtschaftliches Know-how. Zu den wichtigsten Beratungsbereichen zählen Banking & Finance, Corporate/M&A, Kapitalmärkte, Sanierungen und Restrukturierungen, Infrastructure & Public Sector, Innovation, Technology & Digital Business, Automotive & New Mobility, Energy, Life Sciences & Health Care, Media, Sports & Leisure, Real Estate & Construction, Retail, Start-ups, Transport & Logistics sowie Family Offices & Wealth Management. Als Mitglied der internationalen Anwaltsnetzwerke TerraLex und Association of European Lawyers verfügt fwp über einen internationalen Beratungszugang in mehr als 110 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fwp.at.