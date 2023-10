Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte er knapp im Plus bei 15.099,92 Punkten geschlossen. Zinshoffnungen nach den jüngsten US-Jobmarktdaten haben die Sorgen der Investoren nach der Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy zum Teil gelindert. Die Wall Street schloss ebenfalls im Plus.

Am Donnerstag stehen weitere Konjunkturdaten im Terminkalender. Die deutschen Exporte dürften im August wegen der mauen Weltwirtschaft erneut gesunken sein. Zudem dürfte sich das Defizit in der US-Handelsbilanz im August etwas verringert haben. Ökonomen erhoffen sich aus den Daten neue Erkenntnisse darüber, wie stark die gestiegenen Zinsen und die weltweite Konjunkturschwäche auf die heimische Wirtschaft durchschlagen.

Bei den Unternehmen geht der Panzergetriebe-Hersteller Renk nun doch nicht an die Börse. Renk und sein Eigentümer, der Finanzinvestor Triton, verschoben die Emission auf unbestimmte Zeit. "In den letzten Tagen hat sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt", begründete Renk die kurzfristige Absage. Ob der Börsengang später nachgeholt wird, werde geprüft.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.099,92

Dax-Future

15.284,00

EuroStoxx50

4.099,85

EuroStoxx50-Future

4.144,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.129,55 +0,4 Prozent

Nasdaq

13.236,01 +1,4 Prozent

S&P 500

4.263,75 +0,8 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

31.054,28 +1,7 Prozent

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

17.326,19 +0,8 Prozent

