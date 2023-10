EQS-News: Shelly Group überschreitet erstmals in Unternehmensgeschichte die Schwelle von 10 Millionen verkauften Smart-Home-Geräten

EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Sonstiges

Shelly Group überschreitet erstmals in Unternehmensgeschichte die Schwelle von 10 Millionen verkauften Smart-Home-Geräten



05.10.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Shelly Group überschreitet erstmals in Unternehmensgeschichte die Schwelle von 10 Millionen verkauften Smart-Home-Geräten



Sofia / München, 5. Oktober 2023 – Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat die Schwelle von 10 Millionen verkauften Geräten seit der Einführung von Smart-Home-Lösungen der Marke Shelly im Jahr 2018 überschritten und damit mehr als doppelt so viele Geräte im Markt wie ein europäischer Wettbewerber vergleichbarer Größe. Im Vergleich zum Jahresende 2022 stieg die Gesamtzahl der verkauften Shelly-Geräte damit allein um rund 2,5 Millionen. Die Zahl der Shelly-App-User stieg im gleichen Zeitraum um rund 63 % auf rund 1,1 Millionen.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO und Mitbegründer der Shelly Group: „Ich bin mehr als stolz auf das, was wir in weniger als fünf Jahren seit der Markteinführung der ersten Shelly-Produkte erreicht haben. Mehr als 10 Millionen bislang verkaufte Geräte und eine stetig wachsende Kundenbasis von 1,1 Millionen Nutzern unserer Shelly App sprechen für sich. Dabei stand der Mehrwert, den wir unseren Kundinnen und Kunden bieten, von Anfang an im Mittelpunkt der ständigen Weiterentwicklung unserer leistungsfähigen und funktionsreichen Hardware sowie unserer flexiblen und zukunftsweisenden Software. Diesen Weg der Technologieführerschaft und der ständigen Verbesserung der Customer Experience, werden wir dank unseres motivierten, talentierten und internationalen Teams auch in Zukunft weitergehen.“



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de