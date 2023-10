Erster US-Republikaner wirft für Kongress-Chefposten Hut in den Ring

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Nach dem Sturz des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses hat sich der erste Republikaner für das dritthöchste Amt im Staat in Stellung gebracht.

Am Mittwoch kündigte der Abgeordnete Jim Jordan an, sich für die Präsidentschaft der Kongresskammer zu bewerben. Der Konservative ist ein lautstarker Kritiker von Präsident Joe Biden. Es wurden weitere Bewerbungen erwartet. Am Mittwoch kommender Woche sollen die Republikaner über einen Nachfolger für den bisherigen "Speaker" Kevin McCarthy abstimmen. Dieser verlor einen parteiinternen Machtkampf, der von einer Gruppe Erzkonservativer vorangetrieben wurde. Bis zur Wahl eines neuen Präsidenten ruht die Arbeit in der Kammer und blockiert damit den Kongress als Ganzes.

(Bericht von David Morgan, Moira Warburton und Richard Cowan; Geschrieben von Scot W. Stevenson; redigiert von Birgit Mittwollen.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)