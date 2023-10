EU-Parlament stimmt über neuen Klimakommissar ab

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament stimmt an diesem Donnerstag (ab 12.00 Uhr) über den designierten EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra ab. Der Niederländer will das Amt von seinem Landsmann Frans Timmermans übernehmen. Dieser hatte die EU-Kommission verlassen, um als Spitzenkandidat eines rot-grünen Wahlbündnisses für die Parlamentswahl in seiner Heimat anzutreten.

Um die Personalie gab es im EU-Parlament eine längere Debatte. Kritikern hatten Hoekstra vor allem wegen seiner beruflichen Vergangenheit, die er unter anderem beim Öl-Konzern Shell verbracht hatte, in die Mangel genommen. Er musste den Abgeordneten glaubwürdig versichern, dass er einen guten Klimaschutz vorantreiben könne. Auf Ausschussebene im Parlament hatte sich am Mittwoch eine Zweidrittelmehrheit für Hoekstra ausgesprochen.

Bei der Abstimmung im Parlament am Donnerstag braucht Hoekstra nur noch eine einfache Mehrheit. Auch die EU-Staaten müssen seiner Ernennung noch zustimmen, das gilt aber als Formsache./mjm/DP/zb