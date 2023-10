Frankreich will noch diese Woche Truppenabzug aus Niger starten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Frankreich will noch in dieser Woche mit dem Abzug seiner Truppen aus dem Niger beginnen.

Der Abzug der 1500 französischen Soldaten aus dem westafrikanischen Land, in dem im Juli das Militär geputscht hatte, soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, wie die Regierung in Paris am Donnerstag zugleich bekräftigte. Sie hatte bereits Ende September auf Drängen der neuen Militärmachthaber ihren Botschafter aus der ehemaligen französischen Kolonie abgezogen. Der Truppenabzug ist ein schwerer Rückschlag für den westlichen Kampf gegen islamistische Rebellen und den französischen Einfluss in der Sahelzone und könnte es Russland ermöglichen, seinen Einfluss in der Region auszuweiten. Zuvor hatte auch in Mali und Burkina Faso das Militär geputscht.

Die Militärmachthaber in Niger werfen Frankreich vor, gegen die Interessen ihres Landes zu handeln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich zunächst der Aufforderung zum Abzug des Botschafters widersetzt. Ende September zog er ihn dann doch ab und kündigte an, die Militärpräsenz in dem Land bis Jahresende aufzugeben.

