IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Vorstellung des SYSTRAN Translate Server Version 10: Ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Unternehmensleistung von international tätigen Unternehmen

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Vorstellung des SYSTRAN Translate Server Version 10: Ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Unternehmensleistung von international tätigen Unternehmen

Brandneues Kundenerlebnis, fortschrittliche Anpassungstools für höhere Übersetzungsqualität, integriertes Sprachübersetzungsmodul

PARIS, FRANKREICH, SAN DIEGO, CA, SEOUL, SÜDKOREA UND TOKIO, JAPAN / ACCESSWIRE / 5. Oktober 2023 / SYSTRAN, seit über 50 Jahren Pionier und Marktführer im Bereich KI-Sprachübersetzungstechnologie mit Niederlassungen in Frankreich, den USA, Südkorea und Japan, hat heute eine neue, innovative und bahnbrechende Version seines SYSTRAN Translate Servers, eine umfassende Software für professionelle Machine Translation (maschinelle Übersetzung), bekanntgegeben.

SYSTRAN Translate Server v10 wurde entwickelt, um die Geschäftsleistung international tätiger Unternehmen zu steigern und alle professionellen Anforderungen an maschinelle Übersetzungen zu erfüllen - von Einzelpersonen über Behörden bis hin zu großen Unternehmen. Diese Serverlösung kann in einer Private Cloud (dedizierter Server, der von SYSTRAN betrieben wird) oder innerhalb der IT des Unternehmens (betrieben vom Kunden) parallel zu unseren Public Cloud-Angeboten bereitgestellt werden: eine beispiellose Abdeckung, die SYSTRAN ermöglicht, eine breitgefächerte Zielgruppe zu erreichen.

Aus Anlass dieser Markteinführung lädt SYSTRAN mehr als 100 seiner Kunden zum Community Day ein, einer eintägigen Konferenz in Paris, um die Zukunft der maschinellen Übersetzung zu diskutieren, sich inspirieren zu lassen und mitzugestalten. Branchenführer wie AstraZeneca, Eplan, ING, RATP, Stadler, TCS usw. teilen ihre Erfahrungen mit maschineller Übersetzung und die konkreten Vorteile, die sie in ihrem Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen erhalten - darunter Lokalisierung, mehrsprachige Zusammenarbeit, Kundensupport, E-Commerce und vieles mehr.

SYSTRAN Translate Server v10 bietet eine Reihe von Verbesserungen, darunter eine noch benutzerfreundlichere Oberfläche, die bis dato höchste Übersetzungsqualität, verbesserte Leistung und Sicherheit sowie ein bahnbrechendes neues Sprach-in-Text-Übersetzungsmodul, das es zu einem unverzichtbaren Tool für weltweit tätige Unternehmen macht.

Diese neue Version umfasst:

- Ein erweitertes Set an Übersetzungs-Tools, das Folgendes umfasst: Unterstützung von .idml und .srt, drei neue Sprachen (Armenisch, Hausa, Tadschikisch) und damit nun insgesamt 55 Sprachen und neue Bereiche (Energie, Finanzen, Gesundheitswesen).

- Dynamische Feinabstimmung von Übersetzungen mit KI-generierten alternativen Übersetzungen, die interaktiv inline angezeigt werden, um eine einfache Bearbeitung zu ermöglichen und Produktivitätsabläufe zu gewährleisten.

- Die Möglichkeit Ton, Lokalisierung und Formalität der Übersetzung ganz einfach anzupassen, um sicherzustellen, dass die Botschaften der Kunden von ihren Zielgruppen richtig verstanden werden.

- Fähigkeit zur Übersetzung von Audio aus Videos und Dateien, um multimodale Kommunikation über Medienkanäle hinweg zu ermöglichen.

- Ein neu gestaltetes, optimiertes Benutzererlebnis mit einer aktualisierten Übersetzungsbox, die eine immersivere und benutzerorientierte Übersetzungsreise ermöglicht.

- Die hochmoderne adaptive KI-Übersetzungstechnologie Neural Fuzzy Adaption (NFA) passt die Ausgabe in Echtzeit an die einzigartigen Übersetzungsergebnisse eines Unternehmens an.

Kunden können auch von einer deutlich verbesserten Leistung und Sicherheit sowie von den neuesten Fortschritten von ModelStudio profitieren, dem Self-Service-Tool für die Schulung spezialisierter Übersetzungsmodelle mit unternehmenseigenen Daten.

Der SYSTRAN Translate Server V10 ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte kontinuierlicher Innovationen, so Vincent Godard, CEO von SYSTRAN. Mit dieser neuen Version können unsere Kunden den Nutzen ihrer SYSTRAN-Übersetzungslösung maximieren, indem sie die Lokalisierungskosten senken und Workflows beschleunigen. Sie fördert die mehrsprachige Kommunikation intern und mit Geschäftspartnern und trägt zur globalen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit der Daten.

Hier gelangen Sie zur Webseite des SYSTRAN Translate Server V10.

Über SYSTRAN

Um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre mehrsprachige Kommunikation zu meistern und ihre Produktivität zu steigern, bietet SYSTRAN automatisierte und spezialisierte Übersetzungslösungen, die sich den wachsenden Herausforderungen stellen: Globale Zusammenarbeit, Lokalisierung von Inhalten, mehrsprachiger Kundensupport, globale E-Commerce-Plattform sowie elektronische Marktinformationen und -untersuchungen. SYSTRAN ermöglicht die Kommunikation in mehr als 140 Sprachkombinationen mit äußerst sicheren und maßgeschneiderten Lösungen und ist damit die erste Wahl für Unternehmen, öffentliche Organisationen und Sprachdienstleister. SYSTRAN ist ein Pionier bei Innovationen und bietet heute die beste neuronale Übersetzungstechnologie, unterstützt von einem Team aus Forschern, KI-Ingenieuren, Linguisten und technischen Beratern, die Kunden Schritt für Schritt bei ihren Transformationsprojekten unterstützen.

Weitere Informationen über SYSTRAN finden Sie unter www.systransoft.com.

Pressekontakt:

Gaelle.bou@systrangroup.com.

+33699531726

QUELLE: SYSTRAN

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72166

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72166&tr=1

