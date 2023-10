Konferenz zu Klimafinanzierung in Bonn

BONN (dpa-AFX) - In Bonn kommen an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) Vertreter von einigen Dutzend Staaten zu einer internationalen Konferenz zum Thema Klimafinanzierung zusammen. Teilnehmen sollen wichtige Geberländer sowie Entwicklungs- und Schwellenländer - auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) wird erwartet.

Bei dem Treffen werden weitere Finanzierungszusagen für den Grünen Klimafonds erwartet. Die Industriestaaten haben sich dazu verpflichtet, 100 Milliarden US-Dollar jährlich für den internationalen Einsatz gegen den Klimawandel aus öffentlichen und privaten Quellen bereitzustellen - eigentlich schon bis zum Jahr 2020.

Der Fonds soll Entwicklungsländern bei der Anpassung an den Klimawandel und beim Aufbau einer klimafreundlicheren Wirtschaft helfen. Dazu stellt er Zuschüsse, Kredite, Garantien und Eigenkapital bereit und bemüht sich auch um die Mobilisierung privaten Kapitals. Nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums wurden bisher 228 Projekte finanziert, jeweils rund zur Hälfte in den Bereichen Treibhausgasminderung und Anpassung an den Klimawandel.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits im Mai angekündigt, dass Deutschland zwei Milliarden Euro für den Grünen Klimafonds bereitstellen will.

Bei der Pariser Klimakonferenz hat sich die Weltgemeinschaft 2015 verpflichtet, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dieses Ziel gilt als kaum noch haltbar: Schon jetzt hat sich die Erde um etwa 1,1 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit aufgeheizt, in Deutschland sind es sogar 1,6 Grad./hrz/DP/men