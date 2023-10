Scholz und Bulgariens Regierungschef betonen Fortschritte beim Grenzschutz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Kanzler Olaf Scholz und der bulgarische Ministerpräsident Nikolaj Denkow haben Fortschritte im Kampf gegen illegale Migration an der bulgarisch-türkischen Grenze gelobt.

In den vergangenen sechs Monaten habe sich Grundlegendes verbessert, sagte Denkow am Mittwoch vor einem Treffen im Kanzleramt in Berlin. Zum einen habe man eine länderübergreifende Zusammenarbeit in den EU-Ländern begonnen. Zum anderen habe man die technische Absicherung der Grenze etwa mit Drohnen und Kameras deutlich verstärkt. Man habe deutsche, österreichische und niederländische Grenzschützer eingeladen, sich ein Bild zu verschaffen und sei auch bereit zu gemeinsamen Grenz-Patrouillen, sagte Denkow. Heute komme nur noch ein sehr geringer Anteil an Migranten und Flüchtlingen über die EU-Außengrenze Bulgariens in die EU.

"Ich bin sehr dankbar für die Bemühungen, die Grenzsicherung voranzutreiben", sagte auch Scholz. Es gebe große Veränderungen gegeben. Er bekräftige, dass es eine gemeinsame Aufgabe sei, die EU-Außengrenzstaaten zu unterstützen. Scholz wiederholte, dass Deutschland sich für eine Aufnahme Bulgariens in den Schengen-Raum aufnehme.

Mit Blick auf die innenpolitische Debatte in Deutschland betonte der Kanzler, dass bereits eine Menge Beschlüsse beim Thema Migration gefallen seien, um die Lage in den Griff zu bekommen - vom Außengrenzschutz über verstärkte Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien bis zur Einigung über einen EU-Krisenmechanismus, der den Weg zu einer Reform des europäischen Asylsystems freimache. Dazu komme die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten von Migranten. Scholz verwies aber auch auf die nötige Mitarbeit der Länder und Kommunen. Immerhin habe man eine 24-stündige Erreichbarkeit der Länder bei Abschiebungen erreicht. Es werde mit den Ländern ein ganz konkretes Rückführungspaket geschnürt. Zuletzt hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine parteiübergreifende Vereinbarung zum Thema Migration gefordert.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)