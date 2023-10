Scholz warnt Aserbaidschan vor Gebietsansprüchen an Armenien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Gesprächsabsage des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew eines für Donnerstag geplanten Friedensgesprächs mit Armenien heruntergespielt - zugleich aber vor Gebietsansprüchen der Regierung in Baku gewarnt.

Er unterstütze die Bemühungen von EU-Ratspräsident Charles Michel, Vertreter beider Kaukasus-Länder mit Frankreich und Deutschland an einen Tisch zu bekommen, sagte Scholz am Mittwochabend in Berlin. Er habe selbst mit Alijew und dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan gesprochen. "Mein Wille ist, möglich zu machen, dass die Gespräche jetzt nicht abgebrochen werde", betonte Scholz.

Man müsse alles tun, um eine militärische Auseinandersetzung zu vermeiden und "dass auch keine Gebietsansprüche gegenüber Armenien jetzt hier formuliert werden", mahnte der Kanzler. "Das wäre schön gewesen, wenn die Gespräche auch morgen hätten stattfinden können. Aber dass sie nicht stattfinden können in Granada ist nur ein Anlass, alles zu tun, dass sie in Kürze fortgesetzt werden", fügte er hinzu.

Am Rande des Treffens der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft am Donnerstag im spanischen Granada war ein Gespräch von Paschinjan, Alijew, Michel und Scholz sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geplant. Alijew habe sich gewünscht, dass auch die Türkei als Aserbaidschans Verbündeter in dem Konflikt zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken bei dem Treffen vertreten sein sollte, meldete die aserbaidschanische Agentur APA. Frankreich und Deutschland hätten dies abgelehnt.

