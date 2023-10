Spanien: Industrieproduktion geht im August zurück

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Industrieproduktion im August rückläufig gewesen. Gegenüber dem Vormonat ging sie um 0,8 Prozent zurück, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Der Rückgang folgt auf einen leichten Anstieg um revidiert 0,1 Prozent im Vormonat.

Gegenüber dem Vorjahresmonat ging die Herstellung im August um unbereinigt 3,4 Prozent und bereinigt 3,6 Prozent zurück. Analysten hatten jeweils mit moderateren Rücksetzern gerechnet./bgf/jha/