US-Anleihen: Kurse legen geringfügig zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte zur Eröffnung um 0,06 Prozent auf 107,17 Punkte zu. Die Rendite von zehnjährigen Anleihen lag bei 4,731 Prozent. Der am Vortag zeitweise erreichte höchste Stand seit 2007 von 4,89 Prozent wurde damit merklich unterschritten.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas weniger als erwartet gestiegen. Die Hilfsanträge bewegen sich damit weiter auf niedrigem Niveau. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt schürt Inflationsgefahren. An diesem Freitag wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht./jsl/he