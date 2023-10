Zittern um US-Jobdaten bremst Börsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das Rätselraten um die Lage am US-Arbeitsmarkt macht die Anleger an den Aktienmärkten nervös.

Der Dax trat am Donnerstag mit 15.096 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. Der EuroStoxx50 lag knapp im Plus bei 4108 Zählern. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes eröffneten leicht im Minus.

Die Anleger versuchten, uneinheitlich ausgefallene Daten zum US-Arbeitsmarkt zu interpretieren. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist zuletzt zwar kaum gestiegen. Die US-Unternehmen haben allerdings im September einer Umfrage zufolge weitaus weniger Jobs geschaffen als erwartet.

Nun warteten die Investoren auf den für Freitag geplanten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der weitere Hinweise auf die nächsten geldpolitischen Schritte der Notenbank Fed geben dürfte. Die Währungshüter versuchen, mit Zinserhöhungen die Inflation zu bekämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. "Nach dem kompletten Datensatz aus dieser Woche sollte dann die morgige Reaktion der Renditen am Anleihemarkt darüber entscheiden, ob die Börse in der Lage ist, ein stabiles Fundament zumindest für eine Jahresend-Erholung in den kommenden Wochen zu bauen oder ob der Crash-Monat Oktober seinem Namen gerecht wird", sagte Jürgen Molnar, Analyst vom Broker RoboMarkets.

AM BONDMARKT KEHRT ETWAS RUHE EIN

Am Donnerstag kehrte am Anleihemarkt nach dem jüngsten Ausverkauf etwas Ruhe ein. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundestitel lag nahezu unverändert bei 2,920 Prozent. Die US-Bonds mit der gleichen Laufzeit rentierten mit 4,729 Prozent. Am Mittwoch hatten sie ein Zwölf- beziehungsweise 16-Jahres-Hoch von 3,024 und 4,884 Prozent markiert.

Am Ölmarkt setzte sich indes der Preisrutsch der vergangenen Tage fort. Die Nordsee-Sorte Brent und das US-Öl WTI verloren jeweils rund anderthalb Prozent auf 84,70 beziehungsweise 83,05 Dollar pro Barrel (159 Liter). Zuletzt fürchteten die Anleger wieder verstärkt, dass sich langfristig hohe Zinssätze negativ auf die Konjunktur und damit auf die Öl-Nachfrage auswirken könnten.

Bei den Einzelwerten zählte im Dax Zalando mit einem Plus von knapp drei Prozent zu den größten Gewinnern. Mit Abstand stärkster Wert im MDax waren die Aktien von SMA Solar, die fast elf Prozent zulegten. Dank der hohen Nachfrage hat der Solartechnikkonzern seine Jahresziele angehoben. Der Vorstand rechnet im Gesamtjahr 2023 nun mit einem Konzernumsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro. Das seien starke Gewinnaussichten, sagte ein Händler.

ALSTOM-AKTIEN BRECHEN EIN

Aus den Depots flogen dagegen Puma. Spekulationen der Händler und Analysten über ein schwaches Quartal haben die Aktien des fränkischen Sportartikelkonzerns auf Talfahrt geschickt. Die Aktie rutschte um knapp elf Prozent ab. Im Sog des kleineren Rivalen gaben Adidas 3,7 Prozent nach.

Auch für Gerresheimer ging es trotz eines Wachstumssprungs in den ersten neun Monaten nun um mehr als drei Prozent bergab. Einem Börsianer zufolge blieb der Umsatz im dritten Quartal hinter den Markterwartungen zurück.

An der Pariser Börse machte der Bahnzulieferer Alstom von sich reden. Die Aktien brachen um mehr als 37 Prozent ein, weil das Unternehmen unter anderem aufgrund von Verzögerungen bei einigen Aufträgen nun einen negativen Free Cash Flow für das Geschäftsjahr erwartet.

Zugegriffen haben die Investoren dagegen bei den Aktien des dänischen Schmuckherstellers Pandora, die um mehr als zwölf Prozent in die Höhe schossen. Die höheren Wachstumsziele des Unternehmens kamen bei den Anlegern gut an.

