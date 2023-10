Aktien New York Schluss: Zinsangst flaut ab - Kurse steigen deutlich

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die New Yorker Börsen nicht nachhaltig belastet. Nach schwächerem Auftakt legten die Indizes deutlich zu. Anleger richteten ihren Fokus offenbar auf den etwas nachlassenden Lohndruck.

So ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss um 0,87 Prozent auf 33 407,58 Punkte nach oben, womit er seit Jahresbeginn auch wieder knapp im Plus steht. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte im späten Handel wieder über die runde Marke von 15 000 Punkten und schloss etwas darunter bei 14 973,24 Punkten mit einem Plus von 1,70 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,18 Prozent auf 4308,50 Punkte zu. Auf Wochensicht kam der Dow letztlich nicht mehr ins Plus, der Abschlag beläuft sich auf 0,3 Prozent. Für den Nasdaq 100 und den S&P 500 ist die Wochenbilanz aber positiv.

In den Vereinigten Staaten wurden im September außerhalb der Landwirtschaft rund doppelt so viele Stellen geschaffen wie erwartet. Ökonomen sehen jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed. Die Lohnentwicklung hat sich aber etwas entspannt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten zum Vormonat um 0,2 Prozent zu und damit etwas weniger stark als von Analysten erwartet. Im Jahresvergleich schwächte sich der Lohnanstieg im September von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent leicht ab. Auch das lag etwas unter den Erwartungen.

Bei nachlassendem Lohndruck geht das Risiko einer weiter anziehenden Inflation zurück. Rezessionssorgen werden zudem abgemildert. Die Renditen am US-Anleihemarkt waren zuletzt auch nicht mehr so hoch wie zum Auftakt./ajx/he