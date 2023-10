Bundeswehr schickt weitere Kompanie nach Kosovo

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr wird im kommenden Jahr eine weitere Kompanie für die UN-Mission KFOR in Kosovo abstellen.

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin bestätigte am Freitag einen entsprechenden "Spiegel"-Bericht. Die Entscheidung habe aber nichts zu tun mit den gegenwärtigen Spannungen im Norden des Kosovo. Die Bundeswehr kompensiere mit der Stationierung von 155 weiteren Soldatinnen und Soldaten ab April 2024 lediglich eine abziehende österreichische Kompanie. Es handele sich also nicht um eine Aufstockung der KFOR-Truppen, betonte der Sprecher. Derzeit sind bereits 71 Bundeswehr-Soldaten im Kosovo.

Am Mittwoch hatte das Ministerium erklärt, dass die Bundeswehr wegen der aktuellen Spannungen zwischen Serbien und Kosovo keine weiteren Soldaten ins Kosovo entsenden werde. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit den Partnerstaaten getroffen worden. Großbritannien und Rumänien wollen dagegen ihre Truppen verstärken. Im Kosovo sind derzeit etwa 3400 KFOR-Soldatinnen und Soldaten stationiert. Die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo haben seit dem 24. September zugenommen, als 30 bewaffnete Serben eine kosovarische Polizeistation im Norden des Landes überfielen.

