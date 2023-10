DAX® - Analyse am Sechsmonatstief

Nach dem starken Rutsch der ersten Oktobertage hat sich der DAX® am gestrigen Donnerstag zwar merklich beruhigt, letztlich aber mit einem Minus von 0,2 Prozent geschlossen. 15.070 Punkte bedeuten für den deutschen Blue-Chip-Index den niedrigsten Schlusskurs seit dem 24. März dieses Jahres. Auf Intraday-Basis kommt es möglicherweise auf die Unterstützung um 14.960 Punkte an, um doch noch den Härtetest an der wichtigen Unterstützungszone um 14.750/14.800 Zähler zu vermeiden. Dort liegen ein waagerechter Bereich und das 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement der September-2022/Juli-2023er-Aufwärtswelle. Weitere auffällige Stabilisatoren wären das Achtmonatstief bei 14.458 Zählern und die 50-Prozent-Fibonacci-Marke bei 14.195 Punkten. Ein wirklicher Drang zur Erholung war im gestrigen Handel nicht zu erkennen. Würde es doch dazu kommen, zeigt sich bis zum Ein-Wochen-Hoch bei 15.515 Zählern kein besonderer Widerstand. Wirklich schwierig würde es dann aber ab etwa 15.600 Punkten, wo sich die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 200 Börsentage begegnen. Der insbesondere mittelfristig bedeutende 55-Tage-Durchschnitt ist im Fallen begriffen und sorgt derzeit um 15.750 Zähler für eine Hürde.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.