EQS-News: SMARTments business Erfolgsgeschichte feiert 10jähriges Jubiläum – Verstärkter Expansionskurs mit dem Ziel der Verdoppelung der Einheiten bis 2027

GBI Holding AG

SMARTments business Erfolgsgeschichte feiert 10jähriges Jubiläum – Verstärkter Expansionskurs mit dem Ziel der Verdoppelung der Einheiten bis 2027



06.10.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München/Berlin, 06. Oktober 2023. Die Serviced Apartment-Marke SMARTments business feiert 10-jähriges Jubiläum und verstärkt ihren Expansionskurs. Nachdem 2013 in Hamburg das erste Haus nahe der Außenalster eröffnet wurde, umfasst das Portfolio des Projektentwicklers GBI Group aktuell acht im Betrieb befindliche Häuser in Deutschland und Österreich. Auf der Messe Expo Real wurde eine weitere Standort-Entscheidung für Bielefeld mit 223 Einheiten direkt am Hauptbahnhof verkündet, 2025 wird das Haus in Bielefeld fertigestellt. Damit sind neben 1043 geöffneten Serviced Apartments însgesamt 650 Einheiten in vier Häusern im Bau. „Insgesamt soll dieses Portfolio bis 2027 mehr als verdoppelt werden, auf etwa 3600 Einheiten“, kündigt Burak Ünver, Geschäftsführer von SMARTments business an.

Für Reiner Nittka, CEO der GBI Group, zeigt sich an der Erfolgsgeschichte der Serviced Apartments, wie richtig die einstige Entscheidung war, die Palette der Immobilienentwicklungen zu erweitern und den Betrieb der SMARTments selbst zu übernehmen: „Damals war diese Art der Long- Stay-Übernachtung in Deutschland kaum bekannt. Aber Gespür und Marktforschung waren richtig. Seitdem nimmt der Gäste-Zustrom in die Häuser stetig zu. Selbst Corona und wirtschaftliche Schwächephasen haben nur für kleine Dellen gesorgt, vor allem im Vergleich zur klassischen Hotellerie“, so Nittka. Im Jahr 2022 wurde mit einer Auslastung von mehr als 80 Prozent ein operativer Rekordgewinn erzielt, obwohl teilweise noch Corona-Einschränkungen beachtet werden mussten. „Aktuell steigern wir unsere durchschnittliche Tagesrate (ADR) gegenüber dem Vorjahr um weitere mehr als 20 Prozent“, nennt Burak Ünver neueste Zahlen. Diese gelten für die drei SMARTments business in Berlin, die zwei Häuser in Wien sowie die weiteren Standorte Hamburg, München und Mannheim. Ünver: „Dank dieser guten Ergebnisse liegen wir auch für 2023 deutlich über Budget.“

Bei der beschleunigten Expansion setzt SMARTments bei den Serviced Apartments neben eigenen Developments der GBI Group künftig verstärkt auch auf die Übernahme bestehender Häuser und Portfolios, sowohl von klassischen Hotels als auch anderen Longstay-Unterkünften. Auch reine Pacht-Vereinbarungen mit anderen Projektentwicklern und Bestandshaltern sind möglich“, erläutert Ünver: „Diese Multi-Expansions-Strategie ist eine Reaktion auf die veränderte Marktlage. Wir sind in einer hervorragenden Ausgangslage für die neuen Herausforderungen und passen auch unsere Strukturen dafür gezielt an.“

Zwei von den vier im Bau befindlichen Serviced-Apartment-Häusern erfolgen zudem im Bereich der kürzlich von SMARTments vollzogenen Diversifizierung der Produktpalette. Neben klassischen SMARTments business, bei denen in jedem Apartment Kitchenettes integriert sind, gehört zum Serviced Apartment-Angebot künftig auch SMARTments connect. Beim neuen SMARTments connect-Angebot sind für einen Teil der Apartments Gemeinschaftsküchen vorgesehen, ergänzt um Möglichkeiten zum Co-Working und Co-Living.

Im neu angekündigten Haus in Bielefeld werden 67 der 223 Apartments ohne eigene Küche entstehen. „Damit sprechen wir vor allem Young Professionals an“, so Ünver. Diese Gruppe von Gästen hat ein besonderes Bedürfnis, auch bei beruflichen Reisen unkompliziert nach der Rückkehr in die Unterkunft Leute kennenzulernen, ohne dort auf einen privaten Rückzugsort verzichten zu müssen. „Auf diese Weise entsteht eine Community, die das Einleben in einer neuen Stadt erleichtert.“, so Ünver. In Bielefeld kommt eine Photovoltaik-Anlage zur Eigenstrom-Nutzung zum Einsatz. Diese Nachhaltigkeit ermöglichte eine Zertifizierung nach dem KfW 40 Standard.

GBI-CEO Reiner Nittka verweist bei der Expansions-Strategie auf die Bedeutung des finanzstarken privaten Immobilienfondsmanagers Henderson Park als neuen Gesellschafter der Unternehmensgruppe. An Bedeutung werden dabei auch Mixed-Use Immobilien gewinnen. „Bei diesen Developments werden die Serviced Apartments mit anderen Nutzungsarten, gerne auch aus der SMARTments Familie, kombiniert.“, so Ünver.

Der deutliche SMARTments-Ausbau wird auch für Investoren interessant. In der Vergangenheit investierten die Hanse Merkur Grundvermögen, die Württembergische Lebensversicherung, die Fondsgesellschaft Catella, ein berufsständisches Versorgungswerk sowie eine Private Equity Gesellschaft in das Produkt. Die im Bau befindlichen Häuser in Frankfurt erwarben die abrdn Investments Deutschland AG (SMARTMents connect) und die Hanse Merkur Grundvermögen (SMARTments business). „In den Fokus institutioneller Anleger geraten Serviced Apartments nicht nur wegen der langfristigen Pacht- und Mietverträge, sondern auch durch die erfolgreiche Bilanz“, so Burak Ünver: „Entsprechend mussten unsere Eigentümer zu keiner Zeit Mietausfälle verbuchen, Pachtzahlungen erfolgten stets ohne Einschränkungen.“



Über SMARTments:

„SMARTments business“ und „SMARTments connect“ sind Marken der GBI Group und bieten Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments, bei „SMARTments business“ inklusive eigener Kitchenette, bei „SMARTments connect“ sind zusätzlich Gemeinschaftsküchen integriert. Meist sind es Geschäftsreisende oder junge Berufstätige, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments der GBI-Marken – zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. Acht Häuser der Marke „SMARTments business“ mit insgesamt 1043 Apartments in München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Wien sind aktuell im Betrieb. Hinzu kommen rund 300 Apartments, die sich in Frankfurt am Main und Hamburg im Bau befinden. Für die Marke „SMARTments connect“ sind gerade zwei Häuser mit insgesamt 350 Einheitn im Bau, in Frankfurt und Bielefeld. Der Betrieb der beiden Serviced Apartments-Marken erfolgt auch unabhängig von Immobilienentwicklungen der GBI Group. www.smartments-business.de

Über die GBI Group:

Die GBI ist ein Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Hotels, Serviced Apartments, Studentenwohnungen und Konzepte für betreutes Wohnen unter der Marke SMARTments konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die GBI Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von über 2,5 Milliarden Euro verkauft. Darüber hinaus betreibt GBI unter der Marke SMARTments Serviced- und Studenten- Apartments auch selbst. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement und Fördermittelberatung gebündelt. Gesellschafter der GBI ist der private Immobilienfondsmanager Henderson Park aus Großbritannien. http://www.gbi.ag

