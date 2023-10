Ernährungsbranche zeigt auf Anuga Trends

KÖLN (dpa-AFX) - Vor dem Start der Fachmesse Anuga in Köln stellt die Ernährungswirtschaft am Freitag (10.00 Uhr) aktuelle Trends der Branche vor. Zu den Schwerpunktthemen gehören in diesem Jahr unter anderem vegane Ernährung, aber auch Bio und Halal.

Bei Verbrauchern wachse das Bewusstsein, dass die Art der Ernährung Auswirkungen auf Umwelt, Artenvielfalt und Gesundheit habe, teilte der Handelsverband Lebensmittel (BVLH) mit. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des BVLH gaben 41 Prozent der Befragten an, sogenannte Flexitarier zu sein - also nur gelegentlich Fleisch zu essen. 9 Prozent ernähren sich demnach vegetarisch und 3 Prozent vegan.

Bei der internationalen Leitmesse zeigen von Samstag an rund 7800 Aussteller aus 118 Ländern neue Produkte./pa/DP/ngu