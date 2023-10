Ist bei der Tesla-Aktie die Luft raus?

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) ist inzwischen seit Jahren auf Achterbahnfahrt. Auf eine Rally folgt meist eine Zeit der Stagnation, oder der Kursverluste. Zu Beginn des Jahres kostete eine Aktie beispielsweise nur knapp 120 US-Dollar. Inzwischen hat sich der Kurs auf mehr als 251 US-Dollar verdoppelt (Stand 03.10.2023). Solche Phasen gab es auch schon früher. Langfristig betrachtet ging es dann aber doch irgendwann wieder bergauf.

Ist das jetzt also vielleicht auch der Beginn eines großen Aufwärtstrends, der die Aktie in neue Höhen katapultiert? Oder ist die Zeit der großen Kursgewinne vorbei?

Steht die nächste Kursrally bevor?

Nun, die Kursverdoppelung im laufenden Jahr ist zweifellos eine beeindruckende Leistung. Immerhin war Tesla auch vorher schon der nach Marktwert größte Autohersteller der Welt. Inzwischen hat man den Abstand zur Konkurrenz noch deutlich vergrößert. Wo Tesla hingegen nicht an der Spitze steht, ist der absolute Gewinn.

Seit 2019 ist Tesla nachhaltig profitabel und von da an sind die Gewinne steil gestiegen. Im letzten Geschäftsjahr ist das Nettoergebnis sogar auf beeindruckende 12,5 Mrd. US-Dollar gesprungen. Inzwischen scheint sich der Trend aber gedreht zu haben. Tesla kann zwar die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge immernoch stark steigern. Aber das schnelle Wachstum ist zumindest zum Teil durch Preisnachlässe erkauft. Tesla hat in den letzten Quartalen mehrfach die Preise gesenkt, um die Nachfrage anzukurbeln.

Und das spiegelt sich auch in den Gewinnen wider. In der ersten Jahreshälfte ist das Umsatz um 34 % auf fast 40 Mrd. US-Dollar gestiegen. Der Nettogewinn dagegen ist im gleichen Zeitraum um 8 % auf 5,1 Mrd. US-Dollar gefallen.

Nun ist Tesla angesichts dieser Zahlen weit von einer Katastrophe entfernt. Aber fallende Gewinne machen es auch schwieriger die hohe Bewertung zu rechtfertigen.

Die hohe Bewertung ist ein Risiko

Eine beliebte Kennzahl, die bei der Beurteilung der Bewertung helfen kann, ist beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im letzten Jahr lag der Nettogewinn je Aktie bei 3,62 US-Dollar. Aktuell liegt das KGV also bei sehr hohen 69. Gehen wir nun davon aus, dass der Trend der sinkenden Gewinne in der zweiten Jahreshälfte anhält, liegt der Wert eigentlich sogar noch höher. Zum Vergleich: Das KGV der deutschen Autohersteller liegt aktuell in der Größenordnung von 5.

Tatsächlich ist die Tesla-Aktie aber auch über einen etwas längeren Zeitraum betrachtet kein großartiger Performer mehr. Aktuell kostet die Aktie fast exakt genauso viel, wie vor 2 Jahren. Und auch in den letzten 12 Monaten hat sich der Kurs netto nicht nennenswert bewegt. Und von ihrem Allzeithoch von mehr als 400 US-Dollar, das Ende 2021 erreicht wurde, ist die Aktie sogar weit entfernt.

Aber was bedeutet das eigentlich?

Tesla ist zweifellos extrem erfolgreich. Aber das allein reicht natürlich nicht, um den Aktienkurs immer weiter in die Höhe zu hieven. Früher oder später müssen auch die Gewinne stimmen. Und genau an dieser Stelle wird es für Tesla schwierig die Erwartungen die Anleger zu erfüllen. Der aktuelle Kurs impliziert schon eine starke Gewinnsteigerung in den nächsten Jahren.

Denn würde Tesla den gesamten Gewinn von 3,62 US-Dollar je Aktie ausschütten, ergäbe das nur eine magere Rendite von 1,2 %. Niemand würde die Aktie für diese Rendite kaufen. Denn selbst mit Staatsanleihen kann man inzwischen problemlos mehr als 3 % Rendite erzielen. Offenbar rechnet man also mit einer Verfielfachung der Gewinne.

Tesla muss die Gewinne steigern

Zwar hat Tesla sicherlich noch weitere Bereiche, wie den Roboter Optimus, oder den Autopiloten, die in der Zukunft im besten Fall hohe Gewinne abwerfen könnten. Aber wie profitabel diese Produkte sein werden und wann sie überhaupt serienreif sein werden, ist ebenfalls schwer abzuschätzen.

Zusammengefasst basiert ein großer Teil der hohen Bewertung auf der Hoffnung, dass Teslas Gewinne im Gleichschritt mit den Fahrzeugauslieferungen immer weiter ansteigen werden. Aktuell sieht es aber ganz danach aus, als würde diese Rechnung nicht aufgehen. Der Konkurrenzdruck steigt und Tesla muss die Preise senken. Zwar ist es sicherlich nicht unmöglich, dass sich diese Entwicklung wieder umkehrt und Tesla bald zu den profitabelsten Konzernen der Welt gehören wird.

Aber als Anleger sollte man besser nicht darauf hoffen. Insbesondere sollte man berücksichtigen, dass dank der hohen Bewertung ein großes Risiko für deutliche Kursstürze besteht, wenn das Unternehmen die Erwartungen enttäuscht. Denn wie gesagt bringt Tesla es an der Börse auf ein Vielfaches der Bewertungen anderer Autohersteller.

