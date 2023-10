Pressestimme: 'Junge Welt' zu Waldai-Forum und die Weltlage

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Waldai-Forum und die Weltlage:

"Die 140 Wissenschaftler und Sicherheitsexperten aus aller Welt diskutierten auf dem in Sotschi tagenden 20. Waldai-Forums die globalen Probleme und waren sich einig: Das drängendste ist das Sterben in den Kriegen und die Gefahr eines Atomkrieges. Klima, Wasser, Nahrung, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in vielen Ländern des globalen Südens brennen, aber das tägliche Sterben ist nicht hinnehmbar. Kein Land außerhalb des kollektiven Westens hat auf Souveränität und Sicherheit zu bestehen, das besagen die NATO-Kriegsabenteuer von Jugoslawien bis Westafrika und der Ukraine. Die Mehrheit der Staaten und jetzt auch die Mehrheit der Wirtschaftsmacht des Globus nimmt das nicht mehr hin. Nach BRICS-, EU-Celac- und G77-Gipfel machte das Sotschi-Forum das erneut deutlich."/zz/DP/ngu