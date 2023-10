Steinmeier reist überraschend zu Treffen mit Biden nach Washington

Washington (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist überraschend zu einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden nach Washington.

Steinmeier werde am Freitag im Weißen Haus erwartet, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstag mit. Es ist das erste Treffen der beiden als Staatsoberhäupter. Bei der Zusammenkunft am Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft gehe es um die "enge Abstimmung als Nato-Bündnispartner in einer Reihe wichtiger Fragen, einschließlich der Verteidigung demokratischer Werte und unserer gemeinsamen Verpflichtung zur Unterstützung der Ukraine, die sich gegen die russische Invasion verteidigt", teilte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, mit. Steinmeier sagte für das Treffen einen Termin in Portugal ab. Er wollte ursprünglich an diesem Freitag in Porto am 18. Arraiolos-Treffen nicht-exekutiver Staatspräsidenten der Europäischen Union teilnehmen.

(Bericht von Ismail Shakil und Jasper Ward, geschrieben von Birgit Mittwollen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)