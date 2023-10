Trump zieht 500-Millionen-Dollar-Klage gegen Ex-Anwalt Michael Cohen zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) eine Klage mit Schadenersatzforderungen in Höhe von 500 Millionen Dollar gegen seinen Ex-Anwalt Michael Cohen freiwillig zurückgezogen.

"Der Kläger, Präsident Donald J. Trump, gibt hiermit durch seinen Rechtsbeistand bekannt, dass er diese Klage freiwillig und ohne Voreingenommenheit zurückzieht", so Trumps Rechtsbeistand in einer Gerichtsakte, die beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida eingereicht wurde. Trump hatte Cohen im April verklagt und mindestens 500 Millionen Dollar Schadenersatz von seinem einstigen Anwalt gefordert. Cohen hatte zuvor vor einer Grand Jury in Manhattan ausgesagt, die Trump anklagte. In seiner Klage beschuldigte Trump Cohen, gegen die Verhaltensregeln für Anwälte verstoßen zu haben, indem er seine "Vertraulichkeiten" preisgegeben und in Büchern, Podcasts und Medienauftritten "Unwahrheiten verbreitet" habe. Cohen bat das Gericht im Mai, die Klage gegen ihn abzuweisen, da es sich um einen "missbräuchlichen Akt der reinen Vergeltung und Zeugeneinschüchterung" handele.

