US-Jobmotor auf hohen Touren - "Zinserhöhung liegt weiter in der Luft"

- von Lucia Mutikani

Washington (Reuters) - Der Boom am US-Jobmarkt ist trotz der straffen Geldpolitik ungebrochen und nährt an den Finanzmärkten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen.

Viele Fachleute wurden am Freitag von dem überraschend starken Stellenaufbau im September auf dem falschen Fuß erwischt. Es kamen 336.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu und damit fast doppelt so viele wie von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen auf dem Zettel hatten. Zudem gab es im August und Juli nach revidierten Angaben der Regierung rund 120.000 mehr Stellen als zunächst gemeldet. Händler reagierten sofort auf die überraschend starken Daten: Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im laufenden Jahr wurde auf fast 50 Prozent taxiert. Vor dem Job-Bericht war die Chance nur auf etwa 34 Prozent eingepreist worden.

"Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich unerwartet robust. Und genau das schockt die Börsen. So viele neue Stellen in einem Monat wurden seit Januar nicht mehr geschaffen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Einer Faustregel zufolge ist ein Zuwachs von 70.000 bis 100.000 Jobs pro Monat ausreichend, um die wachsende US-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Jobs zu versorgen.

Angesichts des überraschend kräftigen Stellenaufbaus fiel es daher auch nicht so sehr ins Gewicht, dass die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote im September auf dem Vormonatswert von 3,8 Prozent verharrte. Experten hatten einen Rückgang auf 3,7 Prozent erwartet. Die US-Zentralbank Federal Reserve bekämpft die hohe Inflation mit einer straffen geldpolitischen Linie. Nach teils kräftigen Zinserhöhungen beließ sie den Leitzins jüngst in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Sie will den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne den Wirtschaftsmotor abzuwürgen. Nach dem Urteil der Commerzbank-Ökonomen Christoph Balz und Bernd Weidensteiner bleibt der US-Arbeitsmarkt eng: "Es deutet wenig auf eine nahende Rezession hin."

"LOHNSTEIGERUNGEN ANSEHNLICH"

Für den weiteren Zinspfad sind die hereinkommenden Inflations- und Arbeitsmarktzahlen wichtige Orientierungsmarken. Mit Blick auf den Inflationsdruck beobachtet die Fed auch das Lohnwachstum genau. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten im September um 4,2 Prozent zum Vorjahr zu. Von Reuters befragte Experten hatten ein Plus von 4,3 Prozent auf dem Radar. Zum Vormonat ergab sich im September ein Zuwachs von 0,2 Prozent. Hier hatten Volkswirte eine Zunahme von 0,3 Prozent erwartet.

"Die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes hat schon Fed-Vertreter verwundert und birgt mittelfristig Inflationsrisiken, zumal auch die Lohnsteigerungen ansehnlich geblieben sind", meint Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf. Aus Sicht der US-Notenbank Fed habe sich die Beschäftigungsdynamik noch nicht ausreichend abgeschwächt, so die Einschätzung von Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: Eine Leitzinserhöhung liege somit weiterhin in der Luft.

Diese Aussicht gefällt vielen Anlegern gar nicht: Die Stimmung an den Börsen trübte sich ein. Der Dax und der EuroStoxx50 bauten am Freitagnachmittag ihre früheren Gewinne wieder ab und traten mit 15.064 beziehungsweise 4102 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. Die wichtigsten US-Indizes eröffneten im Minus.

Am Devisenmarkt beflügelte die Erwartung weiterer Zinserhöhungen die US-Währung. Der Dollar-Index notierte ein halbes Prozent höher bei 106,895 Zählern. Der Euro verlor indes genauso viel auf 1,0495 Dollar. Am Bondmarkt setzte sich der Ausverkauf fort.

(Bericht vom Reuters-Büro Washington; geschrieben von Reinhard Becker; unter Mitarbeit von Klaus Lauer, Nette Nöstlinger, Daniela Pegna und Zuzanna Szymanska; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)