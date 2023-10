Britischer Außenminister: Unterstützen Israels Recht auf Verteidigung

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister James Cleverly hat die Angriffe aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel kritisiert. Großbritannien verurteile eindeutig die furchtbaren Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten, teilte Cleverly am Samstag beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) mit. "Das Vereinigte Königreich wird immer Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützen."

Bei massiven und überraschenden Raketenangriffen aus dem Gazastreifen wurden am Samstagmorgen in Israel nach ersten Erkenntnissen eine Frau getötet und 15 Menschen verletzt. Hamas erklärte den Beginn einer Militäroperation gegen Israel. Israel versetzte das Land daraufhin in Kriegsbereitschaft, wie die Armee mitteilte./kil/DP/zb