Aiwanger hält Einzug der Freien Wähler in den Bundestag für möglich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Hubert Aiwanger sieht seine Freien Wähler nach dem Erfolg bei der bayerischen Landtagswahl als "Volkspartei" und strebt nach Höherem. "Diese Welle darf natürlich nicht an den bayerischen Grenzen haltmachen", sagte er am Sonntagabend bei der Wahlparty seiner Partei in München. "Wir werden nächstes Jahr bei der Europawahl auch das Land rocken." Und wenn die Freien Wähler "fleißig" weiter arbeiteten - "dann ist auch der Einzug in den Deutschen Bundestag 2025 möglich".

Hochrechnungen sahen die Freien Wähler in Bayern am Abend bei mehr als 15 Prozent der Stimmen und mit deutlichen Zugewinnen im Vergleich zu 2018 (11,6 Prozent).

Der Wahltag sei "einer der glücklichsten Tage meines Lebens", sagte er. Seine Partei habe "hervorragende Ergebnisse eingefahren, teilweise über 30 Prozent in gewissen Stimmkreisen. Wir sind damit Volkspartei in Bayern", sagte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und betonte: "Wir sind nicht radikal unterwegs mit dummen Sprüchen, sondern wir lösen Probleme."/bsj/DP/zb