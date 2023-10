Al-Wazir wertet Grünen-Wahlergebnis trotz Verlusten als Erfolg

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der hessische Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir wertet das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl trotz Verlusten als Erfolg. "Wir werden unser historisch zweitbestes Ergebnis erreichen. Und das ist auch ein Erfolg", sagte er am Sonntagabend. "Alle Parteien, die an der Bundesregierung beteiligt sind, hatten keinen Rückenwind. Und wir mussten bergauf kämpfen", erklärte Al-Wazir vor Parteimitgliedern. "Wir hätten uns natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht, aber wenn ihr euch die Hochrechnungen anschaut, dann ist das einfach so."

Die Wahl zeige auch, dass es in Hessen keine Wechselstimmung gebe. "Und ich finde, das ist auch ein deutlicher Hinweis darauf, was die Bürgerinnen und Bürger auch von uns in den nächsten Wochen erwarten", sagte Al-Wazir mit Blick auf eine mögliche Fortsetzung der Koalition von CDU und Grünen in dem Bundesland./nis/DP/he