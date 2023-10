Gaspipeline zwischen Finnland und Estland außer Betrieb

TALLINN/HELSINKI (dpa-AFX) - Wegen eines mögliches Lecks ist die Gaspipeline zwischen Estland und Finnland vorübergehend außer Betrieb gesetzt worden. Nach Angaben der Betreibergesellschaften der beiden Länder hatte der Druck in der Unterwasserleitung "Balticconnector" am Boden der Ostsee in der Nacht zum Sonntag aus bislang unbekannten Gründen nachgelassen. Daher sei die Gaszufuhr unterbrochen worden, teilten die Unternehmen Elering (Estland) und Gasgrid (Finnland) mit. Der Vorfall habe keine Auswirkung auf die Gasversorgung der beiden an Russland grenzenden Länder im Nordosten Europas, hieß es.

Die beiden Betreibergesellschaften wollen nun die Ursache für den Druckabfall an der Pipeline ermitteln, durch die zum Zeitpunkt der Schließung Gas von Finnland nach Estland transportiert worden sei. "Balticconnector" war Anfang 2020 in Betrieb genommen worden./awe/DP/he