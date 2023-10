Gesundheitsministerium meldet 370 Tote im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Hamas-Großattacke auf Israel sind bislang mindestens 370 Menschen getötet und 2200 verletzt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mit.

Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Das Land reagierte mit Gegenangriffen. Die Kämpfe und der Beschuss dauerten am Sonntag an. In Israel wurden Rettungsdiensten zufolge mindestens 500 Menschen getötet und rund 2000 verletzt. Eine unbekannte Anzahl wurde zudem in den Gazastreifen verschleppt./cir/DP/he