Hessischer AfD-Spitzenkandidat wirbt für AfD als Koalitionspartner

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die hessische AfD wirbt dafür, dass die rechtspopulistische Partei von anderen Parteien als Koalitionspartner in Betracht gezogen wird. Die AfD habe bei der Wahl in Hessen das beste Ergebnis der Partei jemals in Westdeutschland erreicht, sagte Spitzenkandidat Robert Lambrou. "Viele Menschen spüren, dass es so nicht weitergeht in diesem Land, dass es einen Politikwechsel braucht", sagte er. "Und mit der AfD könnte man das durchaus mal probieren", betonte er. "Ich denke, wir werden in den nächsten ein bis zwei Jahren Koalitionen erleben."/nis/DP/he