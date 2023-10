Aktien Asien/Pazifik: Chinas Festlandbörsen kaum verändert - Gewinne in Hongkong

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmarkt sind die chinesischen Börsen am Montag mit geringfügigen Verlusten aus ihrer einwöchigen Feiertagspause zurückgekehrt. Daten aus dem Tourismussektor seien hinter den Erwartungen zurückblieben, sagten Börsianer. Zudem verwiesen sie auf globale Unsicherheiten nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab zuletzt um 0,05 Prozent nach.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong aber stieg kurz vor Handelsschluss um 0,72 Prozent. Er profitierte damit von den positiven Vorgaben aus den USA. Dort hatte ein unerwartet starker Arbeitsmarktbericht die New Yorker Börsen am Freitag nicht nachhaltig belastet.

Auch in Australien ging es zu Wochenbeginn nach oben. Der australische Leitindex S&P ASX 200 schloss 0,23 Prozent höher. An der Tokioter Börse fand wegen eines Feiertages kein Handel statt./la/men