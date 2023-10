DAX 40 Wochenausblick: Geld- und geopolitische Risiken belasten

Nach der Erholungsbewegung vom Freitag steht der DAX 40 zu Wochenbeginn zunächst wieder unter Druck. Neben geldpolitischen Unwägbarkeiten gesellt sich nun auch ein geopolitisches Risiko mehr dazu. Der Konflikt im Nahen Osten schürt neue Unsicherheiten für die globalen Finanzmärkte.

US-Arbeitsmarktdaten stark – Lohnwachstum niedriger als erwartet

Ein robuster US-Jobbericht vom vergangenen Freitag hat Anleger die geldpolitischen Risiken nicht nehmen können. Außerhalb der Landwirtschaft wurden in der weltweit größten Volkswirtschaft im September 336.000 Jobs geschaffen und damit fast doppelt so viele im Vorfeld erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne zogen mit 4,2 Prozent per Jahresmonatsvergleich etwas weniger stark an als gedacht (4,3 Prozent).

Möglicherweise könnte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) durch den jüngsten Arbeitsmarktbericht neue Argumente erhalten haben, um das aktuelle Leitzinsniveau zu rechtfertigen. Auch eine weitere Zinserhöhung scheint im laufenden Jahr weiterhin nicht ausgeschlossen. Mit 4,25-4,50 Prozent notiert das Zinsband so hoch wie seit 22 Jahren nicht mehr.