DAX®- Versöhnlicher Wochenausklang lässt hoffen

Letztlich verlor der DAX® in der ersten Oktoberwoche 1,02 Prozent. Immerhin war der Wochenausklang versöhnlich, denn der Freitag brachte einen Aufschlag von 1,20 Prozent, was das Wochenminus mehr als halbierte. Es ist für den Index derzeit aber auch recht einfach, Terraingewinne zu erzielen, denn die ersten auffälligen Widerstände gewähren noch etwas Platz. Zu nennen ist zunächst das Zwei-Wochen-Hoch bei 15.515 Zählern. Massiv ist ein Widerstandsbündel, das von etwa 15.610 bis 15.640 Punkte reicht. Auf dem Niveau befinden sich die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38, 55 und 200 Börsentage sowie das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Juli-Oktober-Abwärtswelle. Diese wäre rechnerisch über der 61,8-Prozent-Marke beendet, die bei 15.924 Punkten liegt. Nach unten stellt das Freitagstief 15.040 Zähler eine erste, sehr leichte Unterstützung dar und die 15.000er-Marke ist nicht nur symbolisch wichtig. Darunter wäre dann das Sechs-Monats-Tief 14.960 Punkte sicherlich stark gefährdet. Vor allem käme es auf dann auf die wichtige Unterstützung um 14.750/14.800 Zähler an, wo sich eine horizontale Zone und die 38,2-Prozent-Fibonacci-Marke der September-2022/Juli-2023er-Aufwärtswelle befinden.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

