Deutsche Anleihen gefragt - Anleger suchen nach Angriff auf Israel Sicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen waren zu Wochenbeginn gefragt. Am Markt wurde auf den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verwiesen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Montagmittag um 0,44 Prozent auf 128,41 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,86 Prozent. In der vergangenen Woche war die Rendite erstmals seit zwölf Jahren über die Marke von drei Prozent gestiegen.

Die Hamas hatte am Samstag damit begonnen, Israel von Gaza aus mit Raketen anzugreifen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser nach Israel vor und griffen mehrere Orte in Grenznähe an. Zwei Tage nach dem ersten Angriff gingen die Kämpfe am Montag weiter. Die USA verlegten als Reaktion auf den Konflikt einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe in das östliche Mittelmeer. Israel ordnete die Abriegelung des Gazastreifens an und mobilisierte 300 000 Reservisten.

Nicht nur Bundeswertpapiere, auch andere Staatsanleihen wurden am Montag gesucht. In Europa legten etwa französische, spanische oder niederländische Papiere jeweils zu. Italienische Staatsanleihen, die wegen der lockeren Finanzpolitik der Landesregierung schon seit einiger Zeit etwas skeptischer beäugt werden, standen dagegen unter Druck./bgf/stk