dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Minus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Im Dax zeichnen sich am Montag wieder Verluste ab. Seine Erholung vom Freitagnachmittag nach dem US-Arbeitsmarktbericht erweist sich damit zunächst als Strohfeuer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 15 144 Punkte. Im Fokus bleibt das Vorwochentief seit Ende März bei 14 948 Punkten. Neue Sorgen bringt vor allem der Nahost-Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Auch zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der Islamisten auf Israel gehen die Kämpfe mit Bombardements der israelischen Luftwaffen weiter. Die Wahlausgänge in Bayern und Hessen mit Siegen der Amtsinhaber treten in den Hintergrund.

USA: - IM PLUS - Ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die New Yorker Börsen nicht nachhaltig belastet. Nach schwächerem Auftakt legten die Indizes deutlich zu. Anleger richteten ihren Fokus offenbar auf den etwas nachlassenden Lohndruck. So ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Börsenschluss um 0,87 Prozent auf 33 407,58 Punkte nach oben, womit er seit Jahresbeginn auch wieder knapp im Plus steht. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte im späten Handel wieder über die runde Marke von 15 000 Punkten und schloss etwas darunter bei 14 973,24 Punkten mit einem Plus von 1,70 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,18 Prozent auf 4308,50 Punkte zu. Auf Wochensicht kam der Dow letztlich nicht mehr ins Plus, der Abschlag beläuft sich auf 0,3 Prozent. Für den Nasdaq 100 und den S&P 500 ist die Wochenbilanz aber positiv.

ASIEN: - CSI IM MINUS; FEIERTAG IN HONGKONG, JAPAN UND SÜDKOREA - In Asien haben die wichtigen Aktienmärkte in Hongkong, Japan und Südkorea feiertags bedingt geschlossen. In China verlor der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ein halbes Prozent. Es ist der erste Handelstag an den Börsen in China seit dem 28. September. Die vergangenen sechs Werktage waren die Märkte feiertagsbedingt geschlossen.

DAX 15229,77 1,06% XDAX 15284,80 1,11% EuroSTOXX 50 4144,43 1,09% Stoxx50 3888,74 0,75% DJIA 33407,58 0,87% S&P 500 4308,50 1,18% NASDAQ 100 14973,24 1,70%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,11 +0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0552 -0,33% USD/Yen 149,21 -0,06% Euro/Yen 157,45 -0,37%

ROHÖL:

Brent 87,31 +2,74 USD WTI 85,72 +2,92 USD

