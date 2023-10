Einbau von digitalen Funkgeräten der Bundeswehr verzögert sich weiter

BERLIN (dpa-AFX) - Der Umrüstung von Fahrzeugen der Bundeswehr auf digitale Funkgeräte wird sich einem Medienbericht zufolge weiter verspäten. "Die schlussendliche Verzögerung wird etwa zwei Jahre betragen. Das heißt, aus einer großflächigen Umrüstung in 2025 wird dann eher 2027", zitierte das Medienhaus Table.Media am Montag den zuständigen Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium, Generalleutnant Michael Vetter. Bislang war das Verteidigungsministerium davon ausgegangen, dass es zu Verzögerungen von etwa einem Jahr kommen werde - weil die technische Komplexität beim Einbau unterschätzt worden sei.

Dass die beschafften Funkgeräte jedoch nicht in die Fahrzeuge passen, "ist in wesentlichen Teilen falsch", sagte Vetter. Er nannte als Grund für die Verzögerung auch Abstimmungsschwierigkeiten zwischen dem Ministerium und dem Beschaffungsamt (BAAINBw). Es sei schwierig zu ermitteln gewesen, wann welche Fahrzeuge für eine Umrüstung zur Verfügung stehen, weil in großem Umfang Fahrzeuge an die Ukraine abgegeben worden seien. Es müssten an rund 200 verschiedenen Fahrzeugtypen - vom Kampfpanzer bis zum Sanitätsfahrzeug - Musterintegrationen durchgeführt werden. Das Verteidigungsministerium machte auf Anfrage keine weiteren Angaben./cn/DP/ngu