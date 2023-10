EU-Bürger werden bei Kreditaufnahmen künftig besser geschützt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU sind künftig bei der Beantragung von Krediten besser geschützt. So müssen Informationen über Kredite besonders klar und verständlich gemacht werden - etwa wie viel es kostet, sich Geld zu leihen. Das geht aus der neuen Verbraucherkreditrichtlinie hervorgeht, die die EU-Länder am Montag billigten.

Weiterhin soll besser überprüft werden, ob Verbraucher sich den Kredit tatsächlich leisten und später zurückzahlen könnten, wie die Länder mitteilten. So soll eine Überschuldung der Verbraucher verhindert werden.

Die Richtlinie lege zudem strengere Regeln für Werbung fest und schaffe Maßnahmen gegen überhöhte Gebühren, hieß es. Darüber hinaus bekommen Verbraucher demnach das Recht, einen Kreditvertrag innerhalb von 14 Tagen zu kündigen.

Die Neufassung der Richtlinie geht auf einen Vorschlag der EU-Kommission zurück, auf dessen Grundlage die Staaten und das Europaparlament dann einen Kompromiss ausgehandelt hatten. Das Parlament nickte das Verhandlungsergebnis Mitte September formell ab. Die Richtlinie wird nun im EU-Amtsblatt der EU veröffentlicht und tritt 20 Tage später in Kraft./red/DP/ngu