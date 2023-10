Goldpreis legt kräftig zu – geopolitische Risiken beleben Kursfantasien

Angesichts der geopolitischen Eskalation im Nahostkonflikt greifen Anleger verstärkt beim Edelmetall Gold (Kassa) zu. Auch die Geldpolitik jenseits des Atlantiks dürfte in der neuen Handelswoche weiterhin ein zentrales Thema sein. Nach dem US-Jobbericht vom Freitag bleiben die Inflations- und Zinssorgen präsent.

Mit 1.850 Dollar je Feinunze legt der Goldpreis im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages um rund ein Prozent zu.

Eskalation im Nahostkonflikt lässt Anleger bei Gold zugreifen

Die geopolitische Eskalation im Nahostkonflikt hat dem Edelmetall Gold zu Wochenbeginn in die Karten gespielt.

Der ganz große Schock scheint aber offensichtlich zunächst vorerst verdaut. Dass Anleger trotz einer militärischen Eskalation im Nahostkonflikt an den Kapitalmärkten nicht im ganz großen Stil Reißaus nehmen, spricht für „kurze Beine“ politischer Börsen. Nicht nur die konjunkturellen, sondern auch die geopolitischen Risiken dürften in den kommenden Tagen aber ein Unsicherheitsfaktor für die Märkte bleiben.